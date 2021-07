Robô Perseverance da NASA se prepara para recolher amostra da superfície de Marte; coleta será enviada à Terra

A NASA está fazendo os preparativos finais para que o robô Perseverance consiga coletar sua primeira amostra de rocha em Marte, que as futuras missões planejadas irão transportar para a Terra.

Como detalhado, por meio de comunicado, o geólogo de seis rodas está procurando por um alvo cientificamente interessante em uma parte da cratera de Jezero chamada de ” Cratered Floor Fractured Rough “.

Espera-se que este importante marco da missão comece nas próximas duas semanas. O Perseverance pousou na cratera de Jezero em 18 de fevereiro, e a NASA deu início à fase científica da missão rover em 1º de junho, explorando um pedaço de 4 quilômetros quadrados no chão da cratera que pode conter as camadas mais profundas e antigas de Jezero base rochosa.

Armstrong levou 3 minutos e 35 segundos para coletar a primeira amostra da lua. O Perseverance exigirá cerca de 11 dias para completar sua primeira amostragem.

Já que deve receber suas instruções de centenas de milhões de quilômetros de distância, enquanto depende do mecanismo mais complexo e capaz, bem como o mais limpo, a ser enviado ao espaço – a Amostragem e Sistema de Cache.

NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Recolher amostra da superfície de Marte

Como detalhado pela NASA, a sequência de amostragem começa com o rover colocando tudo o necessário para a amostragem ao alcance de seu braço robótico de 2 metros de comprimento .

Em seguida, ele realizará uma pesquisa de imagens, para que a equipe de ciências da NASA possa determinar o local exato para a coleta da primeira amostra e um local de destino separado na mesma área para “ciência de proximidade”.

SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals), PIXL (instrumento planetário para litoquímica de raios-X), e a câmera WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering) fornecerá análise mineral e química do alvo desgastado.

Os instrumentos SuperCam e Mastcam-Z da Perseverance , ambos localizados no mastro do rover, também participarão. Enquanto o SuperCam dispara seu laser na superfície desgastada, medindo espectroscopicamente a pluma resultante e coletando outros dados, o Mastcam-Z captura imagens de alta resolução.

Como detalhado pela NASA, trabalhando juntos, esses cinco instrumentos permitirão análises sem precedentes de materiais geológicos no canteiro de obras.

O dia de amostragem começa com o braço de manuseio de amostras dentro do Adaptive Caching Assembly recuperando um tubo de amostra , aquecendo-o e, em seguida, inserindo-o em uma broca de descaroçamento.

Coleta será enviada à Terra

Um dispositivo chamado carrossel de brocas transporta o tubo e a broca para uma broca rotativa-percussiva no braço robótico do Perseverance , que então perfura o “gêmeo” geológico intocado da rocha estudada no sol anterior, enchendo o tubo com uma amostra de núcleo aproximadamente do tamanho de um pedaço de giz.

Como detalhado pela NASA, o braço do Perseverance então moverá a combinação de brocas e tubos de volta ao carrossel de brocas, que a transferirá de volta para o Conjunto de Cache Adaptável, onde o volume da amostra será medido, fotografado, hermeticamente selado e armazenado.

Ainda de acordo com as informações, a próxima vez que o conteúdo do tubo de amostra for visto, eles estarão em uma instalação de sala limpa na Terra, para análise usando instrumentos científicos muito grandes para enviar a Marte.

NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Texto com informações da NASA

