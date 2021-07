Os signos que descobrem sentimentos a partir da entrada de Mercúrio em Leão hoje

Em 27 de julho de 2021, Mercúrio, o planeta da comunicação, entrará em Leão. Esta fase irá motivar alguns signos a enfrentar o que sentem de verdade e começar a expressar isso de alguma forma em suas vidas.

Confira signos que descobrem sentimentos com a entrada de Mercúrio em Leão que dura quatro semanas:

Gêmeos

Este é um momento de muita comunicação e curiosidade. Ir a fundo em busca de resoluções pode gerar a descoberta de sentimentos e emoções, além de entregar algumas reviravoltas. As fofocas são um ponto de cuidado durante esta fase, portanto prefira ser mais direto; você deve estar pronto para falar e ouvir.

A sensibilidade tende a aumentar e você consegue absorver o que acontece ao redor, principalmente com relação ao amor, o que pede atenção com a intuição. Não coloque tanto obstáculos e inicie uma nova experiência em prática nos seus relacionamentos ou na forma que costuma resolver os problemas da vida amorosa.

Confira mais sobre os signos:

Leão

Sua energia ganha destaque durante esta fase e a busca pelo equilíbrio também pode estar no centro das suas ações. Isso entregará mais tempo e foco para tirar conclusões sobre as paixões que movem sua vida ou ainda a influenciam de alguma forma. É possível que algumas situações dramáticas voltem à tona e é preciso ter coragem e calma para lidar com isso.

Use estes dias para ter mais confiança em si e na verdade, descobrindo sem medo como se expressar pode ajudar a colocar algumas coisas no lugar. Lembre-se que a comunicação é também um caminho de cura.

Capricórnio

Momento de sentimentos íntimos se desenvolvendo e experiências de compreensão de algumas situações. As palavras agora devem ser usadas com mais sabedoria e planos para revelar o que sente começam a movimentar sua maneira de se expressar.

Além de olhar para o passado, é possível que portas se abram revelando o presente na sua vida amorosa. Mensagens importantes também podem chegar. Lembre-se que tudo na vida é aprendizagem e chance de promover curas. É hora de movimentos e escolhas.