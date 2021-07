O alerta para cada signo do zodíaco durante o Mercúrio em Leão

Nas próximas quatro semanas, Mercúrio, o planeta da comunicação, estará em Leão. Uma fase que pode transformar a forma em que nos expressamos e trazer revelações importantes.

Confira o alerta para cada signo lidar da melhor forma com este ciclo:

Áries

O poder de atração irá aumentar consideravelmente e você é capaz de ter uma comunicação poderosa e sedutora. Novas inspirações e paixões são descobertas, assim como sua criatividade se torna mais desenvolta.

Touro

Afasta-se da fofoca e fofoqueiros, pois assuntos da sua vida privada podem vir à tona. Este é momento de lidar com suas raízes e também o passado; é hora de resolver algumas questões para poder seguir em frente.

Gêmeos

A comunicação e curiosidade roubam a cena na sua vida; é possível ter mais confiança para expressar o que sente e também embarcar em novas ideias. No entanto, tenha um cuidado extra com se envolver em boatos que possam afetá-lo também. Escolha bem seus próximos diálogos.

Câncer

Momento de enfrentar sentimentos relacionados à suas conexões. Esta é uma etapa de diversos pensamentos e transformações que podem mudar rumos de forma expressiva. Evite apenas agir por impulso e sem reflexão; o mesmo vale muito para os gastos, pois é preciso ser mais responsável na vida financeira.

Confira mais sobre os signos:

Leão

Seu brilho, expressividade e destaque permanecem em alta, mas é importante também ir com calma. Alguns problemas podem se repetir ou o passado volta a assombrar se você não escolher bem o que diz para os outros. Aproveite sem se sujeitar a problemas desnecessários.

Virgem

Esta pode ser uma fase de avaliação, principalmente dos relacionamentos ou vida amorosa. Comece a se expressar com calma e não se perda apenas em idealizações. Reflita sobre o que você conta para as outras pessoas e lembre-se que a chance de que sua privacidade seja afetada aumenta. É melhor evitar problemas.

Libra

Este é um momento de diversão e de realização com outras pessoas. No entanto, chegou a hora de olhar as oportunidades com mais estratégia e sair da estagnação. Aproveite esta fase para resolver aquilo que pode tornar você e o mundo ao seu redor melhor.

Escorpião

A mente tende a se tornar mais estratégica para perseguir aquilo que você deseja, principalmente com tudo o que envolve carreira. Este pode ser o momento para abrir portas importantes e começar a planejar o rumo ao sucesso de forma mais concreta.

Sagitário

Os pensamentos serão mais profundos e isso pode fazer você perder um pouco de tempo, mas também traz novas perspectivas. Não tenha medo de encontrar sua voz para se expressar e expandir seus horizontes. Trabalhe a confiança em si mesmo e vá com tudo!

Capricórnio

Momento de conversar sérias, principalmente em parcerias e tudo o que envolve o financeiro. Chegou a hora de usar suas palavras com sabedoria para realizar mudanças positivas. Na vida pessoal, algumas conversas evitadas, podem ser esclarecidas agora e o passado precisará ser tocado.

Aquário

Este será um momento de entrar em acordos importantes e se comunicar de forma mais honesta com as pessoas. Evite o drama e seja mais aberto com suas palavras, principalmente com quem é querido ou pode se tornar alguém especial na sua vida. Novos vínculos se formam.

Peixes

Momento de focar na produtividade e no autoconhecimento para encontrar o poder das suas palavras. É hora de verbalizar e expressar para começar a construir o que realmente deseja. Sair da estagnação será mais fácil.