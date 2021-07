3 penteados fáceis de fazer se você tem o cabelo cacheado ou crespo curto

Você tem o cabelo cacheado ou crespo curto e está buscando formas de inovar nos penteados? Diferente do que talvez muitos pensem, é possível sim dar um up nos fios sem fazer algo mirabolante e tendo-os em menor comprimento. Quer saber como?

Para quem ficou curioso e está precisando de uma ajuda com este tema, um tutorial compartilhado no canal da youtuber Lais Francine irá te ensinar 3 alternativas para dar um “plus” em sua rotina, sendo todas fáceis de fazer, com a execução em casa, sozinha, e melhor, com poucos acessórios.

E já que estamos falando de acessórios…

Caso queira reproduzir as dicas de penteados enquanto assiste ao vídeo, é recomendado que você conte com alguns itens que vão te ajudar no processo e na finalização. Portanto, se tiver, garanta:

Pente;

Grampo;

Elástico de cabelo;

Borrifador;

Creme (opcional);

Fita.

Sem mais delongas, assista abaixo ao tutorial divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

