3 formas de usar o casaco teddy

Queridinho dos fashionistas desde 2019, agora o casaco teddy parece que caiu no gosto da moda das ruas.

Ele já está há, no mínimo, dois anos no nosso radar. Os casacos estilo teddy bear, esses mais felpudinhos, finalmente caíram no gosto da moda de rua e roubaram nossos corações. Seja no tamanho maxi, médio ou mini, o casaco teddy tem uma vantagem essencial: é confortável e quentinho. Te trazemos algumas ideias para tirar o máximo do seu neste inverno.

Tons neutros

Tons neutros são excelentes para criar um visual elegante. Se você usar um teddy caramelo, tente criar um look com peças da mesma família de cor, como cinza, caramelo, off-white.

Jeans boyfriend

Para um visual mais casual, combine seu teddy com um jeans boyfriend e uma camisa branca. O look casual permite que seu teddy tenha seu próprio momento e se destaque no todo. Caso queira deixar o look mais criativo, você pode fazer isso nos calçados.

Maxi teddy

Os maxis são excelentes para os dias mais frios e prometem ser, além de quentinhos, muito elegantes. Mescle seu maxi teddy com tons mais escuros e botas mais carregadas. Você vai criar um visual marcante e criativo.