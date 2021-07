Tomar um banho quente antes de dormir pode te ajudar a ter uma boa noite de sono

Um bom banho quente não é somente uma questão de limpeza ou relaxamento. Estudos recentes comprovaram os benefícios de tomar banho antes de dormir. Especialmente quando é realizado na hora certa, um banho quente antes de deitar pode ajudar a melhorar a qualidade de seu sono.

Conforme noticiado pelo Yahoo!life, um estudo recente sobre o sono foi conduzido por Shahab Haghayegh, pesquisador do Departamento de Engenharia Biomédica da Universidade do Texas. Durante a pesquisa, foi verificado que existe uma hora específica para os banhos noturnos que promove melhorias na qualidade do sono.

Ao todo, foram analisados mais de 5.000 estudos publicados sobre os efeitos do aquecimento corporal passivo à base de água, o famoso banho quente. Os estudos foram analisados tendo como base a qualidade, duração, eficiência e a rapidez com que adormecemos após o banho.

A hora correta para um banho quente

Conforme os resultados obtidos pelo estudo, tomar um banho quente, ou morno, com duração de 10 a 15 minutos, de uma a duas horas antes de dormir pode ter efeitos benéficos para o sono. A qualidade do sono também é afetada, o sono tende a ser mais profundo e a sensação de descanso ao acordar é maior.

A explicação técnica é simples: o banho quente primeiro aumenta sua temperatura corporal e logo após seu corpo experimentará uma queda ainda mais pronunciada na temperatura ao sair do banho. Esta variação é a responsável por auxiliar no sono.

Se você tem propensão a insônia ou a noites agitadas com sensação de falta de descanso, vale tentar este truque.