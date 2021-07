5 formas de usar vestidos no inverno

Monte looks mais criativos e saia do “ciclo vicioso das calças”.

Em dias mais frios é normal que criemos looks mais quentinhos e isso inclui as calças, que naturalmente são peças de roupas mais confortáveis e que deixam nosso corpo mais aquecido. Se você quer inovar e sair um pouco do “ciclo vicioso das calças”, nós te contamos como. Confira 5 ideias para ficar linda nesse inverno sem precisar abrir mão do conforto térmico.

Gola alta

A gola alta já é chique e clássica sozinha, então que tal combinar uma gola alta com um vestido? Combine com acessórios nítidos e limpos, como botas e uma bolsa estruturada.

Com meia-calça

Embora essa dica pareça usual e pouco criativa, vale algumas dicas na hora de escolher o vestido ideal que combina com meia calça. Certifique-se de que o comprimento seja mini ou médio. Isso porque qualquer comprimento intermediário parecerá estranho. A maneira mais fácil de ficar bem em meia-calça é usar toda preta, para um look clássico.

Mas se você quiser fugir do preto, certifique-se de que as cores ainda sejam as cores do inverno (também conhecido como sem brilho ou neons) e que haja um pouco de preto na metade superior para combinar com as meias. Certifique-se de que a jaqueta e o vestido sejam de cores e comprimentos semelhantes.

Se você nunca pensou em usar leggings no ambiente de trabalho, venha ver essas inspirações.

Uma das peças de roupas mais versáteis e confortáveis dos últimos tempos, as leggings estão no nosso guarda-roupa há muito tempo. São perfeitas para exercício físico, para os looks de inverno (especialmente quando usamos botas de cano alto), mas também podem compor looks chiques.https://46d30dc7b2b6b7afdf5b4b7ddffa50f4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Leggings muitas vezes estão nos looks de exercícios intensos ou domingos preguiçosos em casa. Muita gente nem qualifica leggings como calças. O fato de as leggings serem uma calça que deixa a silhueta das pernas bem delineada, já confere a elas um caráter de sensualidade. Talvez por esse motivo, você nunca tinha pensado em usar leggings em seus looks de trabalho. Mas, sem sextas casuais, principalmente se você trabalha em um ambiente mais informal, elas são super bem-vindas e podem criar looks elegantérrimos. Confira!

Com vestido

Tem um vestido que ficou meio curto? Ou, ainda: está sentindo falta de um de seus vestidos de verão favoritos no início do outono? Tente combinar suas leggings com um vestido para obter o melhor de todos os trajes sazonais. Este truque de estilo funciona especialmente bem com leggings que são mais opacas, transparentes e justas. .

Vestido midi com casaco longo

Um casaco longo ou jaqueta por cima de um vestido midi adiciona outra camada de calor. Finalize o look com um par com botas de salto alto para deixar tudo mais elegante.

Com leggings

Leggings pretas são as novas meias calças, só que mais quentes e mais confortáveis. Usar uma túnica longa em um material quente, como malha, deixa seu look apropriado para o inverno. Certifique-se de que as leggings pretas sejam ajustadas ao seu corpo e que estejam feitas de um material resistente, como malha mais grossa ou couro sintético. Adicione tênis para mais conforto.

Com botas acima do joelho

Combine botas acima do joelho com um vestido que termine logo acima delas. Finalize o look com uma jaqueta ou casaco compridos.