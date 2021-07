3 penteados com bandana super estilosos e práticos se você tem o cabelo cacheado

Você é do time que acha que a bandana é um excelente acessório e que pode ser utilizado de maneiras diferenciadas para dar um up no cabelo e nos penteados? Se este é o seu caso, as recomendações para esta segunda-feira (26) vão te ajudar muito. Quer saber mais?

Caso tenha ficado curioso, queremos te convidar a conferir um tutorial compartilhado no canal da youtuber Renata Pinheiro, que te ensinará 3 dicas de penteados super fáceis de fazer e em poucos minutos.

Se você quiser treinar e reproduzir as dicas enquanto assiste ao vídeo, é importante que conte com alguns itens, que vão te ajudar na execução e na finalização dos penteados. Assim sendo, se tiver, separe:

Bandana;

Creme;

Pente;

Borrifador;

Grampo.

Sem mais delongas, confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

E então, o que acha de conferir mais algumas dicas de penteados?