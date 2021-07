O poder de cura de uma tatuagem

Tatuagens são uma forma de arte e expressão que sempre gera opiniões diferentes. Ter o corpo tatuado é uma questão de gosto, mas um estudo recente mostra que pode ser além disso. Estudos experimentais concluíram que a tatuagem pode ter poderes curativos, sendo benéfica para as pessoas.

Para realizar uma tatuagem é necessário ter uma série de cuidados. Desde a escolha de um profissional sério e qualificado, as verificações de segurança e também de contraindicações médicas. Além dos cuidados antes de se tatuar, também é preciso cuidar da tatuagem depois de realizada para evitar danos à saúde e a própria tatuagem.

Conforme um relatório divulgado pela Psichology Today, as tatuagens estão na primeira linha de defesa do corpo, a pele. Por serem a primeira barreira diante de um evento traumático que foi vivenciado, ela pode se tornar uma fonte de cura.

Conforme divulgado pelo Meganoticias, as tatuagens representam uma forma de expressão individual. São parte de um processo de transformação física que dá origem a uma nova imagem com ajuda de palavras e imagens. Mesmo causando dor, este processo de transformação pode ser curativo.

O processo curativo com auxílio da tatuagem

Quando fazemos uma tatuagem, marcando o corpo com tinta, abrimos espaço para internalizar, refletir e elaborar algo que nos marcou. Um especialista em trauma, Bessel Ban der Kolk, descreve esse cenário como necessário para estabelecer um elo entre a sobrevivência do trauma e a capacidade de expressá-lo de forma saudável e não reativa.

Desta forma, as tatuagens atuam como uma maneira de conectar-se a si mesmo, auxiliando na elaboração, e superação de eventos traumáticos. Em alguns casos, como eventos que geram cicatrizes ou marcas permanentes, as tatuagens auxiliam na redução do sentimento de diferença e vergonha que aquelas marcas trazem. Por isso existem projetos que buscam realizar a cobertura de cicatrizes advindas de eventos traumáticos.

Além disso, a tatuagem ajuda a modificar a imagem corporal, servindo também como lembranças de conquistas, comemorações e inclusive mecanismos de elaboração do luto.