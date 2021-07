Está precisando repor as vitaminas? Aqui está o suco natural com 5 ingredientes fácil de preparar

Com a mudança frequente no clima, para proteger a saúde, nada melhor do que garantir as vitaminas necessárias, não é mesmo? E se você está precisando de uma ajudinha com este tema, queremos te convidar a conferir uma receita de suco caseiro que será possível preparar em poucos minutos. Vamos lá?

Caso tenha se interessado, a recomendação é compartilhada pela apresentadora Ana Maria Braga.

Receita de suco vitaminado

Ingredientes:

Açúcar ou adoçante;

100 g de polpa de acerola congelada;

½ xícara (chá) de manga picada;

2 cenouras pequenas picadas grosseiramente;

1 e ½ xícara (chá) de suco de laranja-pera gelado.

Você pode se interessar por:

Modo de preparo do suco

Primeiro, bata todos os ingredientes no liquidificador por aproximadamente 2 minutos;

Então, adoce a gosto;

Logo após, caso queira, passe o suco pela peneira. Você também pode adicionar gelo;

Por fim, consuma imediatamente.

E então, o que acha de conferir mais algumas dicas?