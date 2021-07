3 penteados com coque maravilhosos para fazer já se você tem o cabelo cacheado

Você ama penteados com coque e tem o cabelo cacheado, mas precisa de uma ajuda para sair da opção tradicional? Se este é o seu caso, as sugestões desta sexta-feira (23) vão te ajudar muito.

E para quem está curioso, as recomendações do dia são compartilhadas em um tutorial disponível no canal da youtuber Késia Tiburciio que te ensinará como inovar com seus penteados em poucos minutos, adotando 3 dicas de coques super práticos.

Você pode se interessar por:

Já está com os acessórios de seus penteados?

Isso aí! Recorde-se que caso queira reproduzir as dicas enquanto assiste ao vídeo, estes acessórios vão te ajudar no processo e na finalização das dicas. Assim sendo, se tiver, garanta:

Óleo de amêndoa;

Pente;

Gel ou creme de cabelo;

Grampo;

Elástico de cabelo;

Escovinha para o baby hair.

Sem mais delongas, confira a seguir o vídeo compartilhado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Veja também estas sugestões: