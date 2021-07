3 formas de usar leggings no trabalho e ficar ELEGANTE

Se você nunca pensou em usar leggings no ambiente de trabalho, venha ver essas inspirações.

Uma das peças de roupas mais versáteis e confortáveis dos últimos tempos, as leggings estão no nosso guarda-roupa há muito tempo. São perfeitas para exercício físico, para os looks de inverno (especialmente quando usamos botas de cano alto), mas também podem compor looks chiques.

Leggings muitas vezes estão nos looks de exercícios intensos ou domingos preguiçosos em casa. Muita gente nem qualifica leggings como calças. O fato de as leggings serem uma calça que deixa a silhueta das pernas bem delineada, já confere a elas um caráter de sensualidade. Talvez por esse motivo, você nunca tinha pensado em usar leggings em seus looks de trabalho. Mas, sem sextas casuais, principalmente se você trabalha em um ambiente mais informal, elas são super bem-vindas e podem criar looks elegantérrimos. Confira!

Com vestido

Tem um vestido que ficou meio curto? Ou, ainda: está sentindo falta de um de seus vestidos de verão favoritos no início do outono? Tente combinar suas leggings com um vestido para obter o melhor de todos os trajes sazonais. Este truque de estilo funciona especialmente bem com leggings que são mais opacas, transparentes e justas.

Leia mais sobre moda e tendências:

Com uma jaqueta

Se você decidiu usar um top esvoaçante ou uma blusa solta, um blazer pode amarrar seu look com um laço profissional . Se você prefere um top mais apertado ou mais curto, usar um casaco ou colete longo pode melhorar seu look e deixá-lo mais confortável com sua metade inferior menos profissional.

Embora as leggings não devam ser completamente escondidas, elas podem não ser a parte mais profissional da sua roupa e usar uma jaqueta pode disfarçar isso.

Escolha bem o material

As leggings certas para o escritório são escuras e não expõem nada às fortes luzes fluorescentes do ambiente de trabalho. Elas são mais grossas do que a maioria das leggings e não têm estampa, ou trazem uma estampa clássica (como o xadrez príncipe de gales, por exemplo).

Ou seja, fuga das leggings estampadas com animal print ou de cor fluorescente. Deixe para usá-las na academia. Para o escritório, em uma sexta casual, opte por uma legging de tecido grosso, que inclusive modela e firma suas pernas.