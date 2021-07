Com a temperatura da água correta o banho matinal pode fazer você não se sentir cansado

Acordar cedo pode ser extremamente cansativo para a maioria das pessoas. Quanto mais agitada a rotina, maiores as chances de termos dificuldade em levantar da cama e fazer com que aqueles “cinco minutinhos a mais” continuem existindo. Uma das táticas mais utilizadas para espantar o cansaço é um banho matinal com a água bem quente.

Contudo, uma pesquisa recente sugere que estamos tomando nosso banho matinal da forma errada. Conforme divulgado pelo The Mirror, tomar o banho matinal com água quente pode estar nos deixando mais cansados ao longo do dia.

Segundo relato disponibilizado no site Self, um banho quente na verdade tem o efeito oposto de nos energizar, ele tende a nos deixar mais sonolentos. A sonolência provocada pela água quente é tamanha que alguns médicos chegam até mesmo a indicar banhos quentes para quem está com dificuldades de dormir. No momento em que saímos da água quente e vamos para o ar frio, a temperatura de nosso corpo cai, provocando a sensação de relaxamento.

Um banho matinal revigorante

Para se sentir mais energizado, é recomendado uma rotina de banho totalmente nova, que alterna as temperaturas entre frio e quente. Antes de sair do banho, você deverá deixar a água fria por 30 segundos. Depois, aumente a temperatura de volta para quente e finalize com mais um pouco de água fria.

Esta nova rotina de mudança de temperatura no banho pode não ser algo agradável para todos, então também vamos deixar aqui algumas outras maneiras de começar bem o dia e se sentir mais acordado pela manhã.

Confira também:

A primeira delas é aumentar os treinos de força na academia para ajudar a melhorar a qualidade do seu sono. Estudos mostram que treinar com pesos produz adenosina, que deixa você sonolento. Se você tem um sono de boa qualidade, é mais provável que você acorde sentindo-se mais enérgico.

Outra possibilidade é buscar por maneiras alternativas de aprimorar a qualidade do seu sono. Meditações e música podem ajudar a dormir melhor e acordar totalmente renovado.