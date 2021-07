O que é a varíola dos macacos que está deixando autoridades em pânico nos EUA?

Um homem do Texas infectado com a ‘varíola dos macacos’ é o responsável por trazer a doença da Nigéria para os Estados Unidos, no início do mês.

Agora, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do país teme que os passageiros dos dois voos que o texano pegou para voltar para casa tenham sido contaminados e espalhem a doença em todo o território americano.

Por isso, pelo menos 200 pessoas em 27 estados estão sendo rastreadas pelo órgão para tentar prever uma infecção descontrolada pelo país que acabe competindo com a covid-19. O texano, o paciente zero, está internado em condições estáveis, disseram as autoridades.

Mas afinal de contas, o que é essa “varíola do maçado” e qual o risco que ela traz?

De acordo com o CDC, essa varíola é uma doença tropical rara, com um vírus da mesma família da varíola comum, mas que causa uma infecção mais branda.

O nome veio do primeiro surto registrado, que ocorreu em colônias de macacos que estavam sendo pesquisados, em 1958.

Apesar de ter sido registrada há mais de 50 anos, cientistas ainda não sabem exatamente onde o vírus se esconde na natureza.

Foto: Reuters

Os primeiros sintomas são semelhantes aos da gripe, acompanhados de inchaços nos gânglios linfáticos e erupções cutâneas em todo o corpo, podendo evoluir para morte em uma a cada 100 pessoas saudáveis. Em pessoas com comorbidades, essa taxa cresce assustadoramente, de acordo com dados do Centro de Controle dos EUA.

Assim como o coronavírus, acredita-se que a varíola dos maçados possa ser transmitida entre humanos por meio de gotículas respiratórias, mas acredita-se que a infecção possa ser propagada também por mordida ou arranhão de animal contaminado, pela ingestão de carne de animais selvagem ou pelo contato com animais e produtos infectados.

Outro traço preocupante da doença, de acordo com o CDC, é que o contato com fluídos corporais, feridas ou objetos contaminados também podem infectar pessoas saudáveis, o que daria ao vírus uma capacidade de expansão semelhante ou superior à covid-19.

Até o momento não há tratamento seguro e comprovado, embora a vacina da varíola comum já tenha sido usada para controlar surtos ocorridos no início dos anos 2000.