O conselho para cada signo se beneficiar com a entrada do Sol em Leão

A partir de 22 de julho de 2021, o Sol permanecerá em Leão, marcando um momento intenso que trará muita criatividade e também reflexão sobre quem somos e quais os objetivos que nos movem.

Confira o conselho para cada signo se beneficiar nesta fase que durará 30 dias:

Áries

Momento de iluminação e oportunidade para vivenciar novas experiências mais positivas, principalmente no amor. É hora de permitir-se viver com entusiasmo e emoção, mas sem deixar de agir de forma responsável.

Touro

Esta será uma fase de busca de realizações na vida pessoal, amorosa e principalmente profissional. É hora de se manter esforçado e atento com as responsabilidades que assume, reconhecendo mais do que nunca seu poder pessoal.

Gêmeos

Sua vida social entrará em destaque e a comunicação para expressar o que sente também. Serão dias de muitas tarefas e compromissos, mas tudo ficará mais fácil a partir do momento que você se conectar com a sua criatividade e felicidade de forma genuína.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

A confiança pode aumentar e isso ajudará a trazer uma clareza importante sobre o que você deseja para a sua vida. É hora de começar a curar e tirar um tempo para refletir sobre o que realmente traz felicidade, prestando atenção em tudo o que é sentido e criado por você.

Leão

Você rouba todos os olhares e a vida amorosa também entra em foco. É hora de ter criatividade e ousadia para compreender aspectos positivos e negativos, permitindo que o amor próprio o ajude e tomar decisões corajosas sobre o futuro.

Virgem

A intuição irá aumentar significativamente e isso motivará algumas mudanças importantes. É hora de confiar na voz interior e não temer tomar atitudes para viver o que seu coração e mente realmente desejam. Olhar para as sombras é o primeiro passo para iniciar transformações!

Libra

Momento de mudanças internas, na qual situações começam a ser limpas e ajudam a ter mais tempo para criar momentos felizes, principalmente com as pessoas que o rodeiam. É hora de desapegar do que já não faz bem e se abrir para novas comunidades, caminhos e escolhas.

Escorpião

Você se destaca no trabalho e em todos os objetivos importantes para a vida, mas deve ter cuidado, pois também ficará muito observado. É importante aumentar a confiança no seu poder individual e saber que o maior responsável pelo seu sucesso é você mesmo.

Descubra tudo sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Momento de muitos compromissos, emoções e expansão de horizontes. Não se deixe sobrecarregar para poder aproveitar as oportunidades e clarear ideias. Tudo isso trará muitas aprendizagens.

Capricórnio

Momento aceitar a responsabilidade por algumas cargas do passado, mas iniciar a cura para passar por uma transformação pessoal importante. É hora de se livrar de bagagens emocionais que o estagnam e impedem de assumir o verdadeiro controle da sua vida no presente. Trabalhe a compreensão.

Aquário

Os relacionamentos entram em foco e isso ajudará a definir os caminhos que precisam ser tomados para alancar a felicidade. É hora de focar no presente e não temer aliar a mente e o coração. Lembre-se que tudo tende a ser mais profundo e o ego precisa ser trabalhado.

Peixes

Energias intensas o ajudam a se renovar e encontrar propósitos verdadeiros para a sua vida. Isso ajudará a retomar o entusiasmo e concluir atividades que o farão se sentir cada vez melhor. É hora de cuidar mais de si!