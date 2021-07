3 dicas INFALÍVEIS para escolher seus novos óculos

Dicas importantes para você não errar na escolha.

Escolher o formato ideal de armação para o seu tipo de rosto pode ser uma tarefa difícil, principalmente se você também combina essa informação com a sua coloração pessoal para tentar harmonizar sua imagem. Além disso, aliar tudo isso ao seu estilo pessoal é um desafio. Mas nós te damos três dicas infalíveis para você não errar.

O formato do seu rosto

Armações que contrastam com o formato do seu rosto tendem a ter uma aparência melhor do que aquelas que o reforçam. Em outras palavras, as pessoas com rostos redondos costumam achar que os óculos quadrados ou retangulares ficam bem nelas. Pessoas com rostos quadrados podem sentir o mesmo em relação a óculos redondos. Considerar o formato do rosto geralmente é o primeiro passo para encontrar os óculos perfeitos, mas essa não é uma regra rígida, há outros aspectos a serem considerados.

Escolha as lentes ideais

Embora as armações recebam muita atenção, as lentes precisam ser escolhidas com cuidado. Seu oftalmologista ajudará a determinar o tipo de lente de que você precisa, por exemplo, lentes especiais podem filtrar a luz azul emitida por telas de computador, enquanto lentes anti-reflexos reduzem o brilho. É importante escolher lentes que se adaptem ao seu estilo de vida.

Ajuste ao seu rosto

Não existe uma regra para tamanho único quando se trata de óculos de grau. As armações têm tamanhos diferentes para garantir um ajuste confortável aos diferentes tipos de rostos, que posicionam as lentes exatamente onde deveriam estar em seu rosto. Existem três medidas com as quais você precisa se preocupar: largura da lente, distância do nariz e bochechas. Pode ser necessário visitar um oftalmologista ou um profissional especialista para realizar as medições precisas.

Lembre-se: consulte sempre seu oftalmologista.

