Perseverance Rover da NASA começa a busca de sinais de vida em Marte

O Mars 2020 Perseverance Rover da Agência Espacial Americana (NASA) começou a busca por sinais de vida antiga em Marte, o impressionante no Planeta Vermelho.

Como revelado, por meio de comunicado, flexionando seu braço mecânico de 2 metros em Marte, o rover está testando os detectores sensíveis que carrega, capturando suas primeiras leituras científicas.

Junto com a análise de rochas usando raios-X e luz ultravioleta, o cientista de seis rodas fará close-ups de pequenos segmentos de superfícies rochosas que podem mostrar evidências de atividade microbiana passada.

Chamado de PIXL, ou Instrumento Planetário para Litoquímica de Raios-X, o instrumento de raios-X do rover apresentou resultados científicos inesperadamente fortes enquanto ainda estava sendo testado.

Localizado na extremidade do braço, o instrumento do tamanho de uma lancheira disparou seus raios X em um pequeno alvo de calibração – usado para testar as configurações do instrumento – a bordo do Perseverance e foi capaz de determinar a composição da poeira marciana aderida ao alvo.

Como detalhado pela NASA, isso é apenas uma pequena amostra do que o PIXL, combinado com os outros instrumentos do braço, deve revelar à medida que se concentra em recursos geológicos promissores nas próximas semanas e meses.

Os cientistas dizem que a cratera de Jezero era um lago da cratera há bilhões de anos, o que a torna um local de pouso escolhido para o Perseverance. A cratera secou há muito tempo, e o veículo espacial agora está abrindo caminho pelo chão vermelho e quebrado.

Para obter um perfil detalhado das texturas, contornos e composição das rochas, os mapas PIXL dos produtos químicos em uma rocha podem ser combinados com os mapas minerais produzidos pelo instrumento SHERLOC e seu parceiro, WATSON.

O instrumento usa um laser ultravioleta para identificar alguns dos minerais na rocha, enquanto WATSON tira imagens em close que os cientistas podem usar para determinar o tamanho do grão, arredondamento e textura, todos dos quais pode ajudar a determinar como a rocha foi formada.

Como detalhado pela NASA, os primeiros close-ups do WATSON já renderam um tesouro de dados de rochas marcianas, disseram os cientistas, como uma variedade de cores, tamanhos de grãos no sedimento e até mesmo a presença de “cimento” entre os grãos.

Esses detalhes podem fornecer pistas importantes sobre a história da formação, fluxo de água e ambientes marcianos antigos e potencialmente habitáveis.

E combinados com os do PIXL, eles podem fornecer um panorama ambiental mais amplo e até mesmo histórico da Cratera de Jezero.

Busca de sinais de vida em Marte

Como detalhado pela NASA, embora o rover tenha capacidades autônomas significativas, como dirigir-se pela paisagem marciana, centenas de cientistas terrestres ainda estão envolvidos na análise dos resultados e no planejamento de futuras investigações.

Isso será crítico quando o rover Perseverança Mars coletar suas primeiras amostras para um eventual retorno à Terra. Eles serão selados em tubos metálicos superlimpos na superfície marciana para que uma missão futura possa coletá-los e enviá-los de volta ao planeta natal para análises posteriores.

Apesar de décadas de investigação sobre a questão da vida potencial, o Planeta Vermelho manteve obstinadamente seus segredos.

Como detalhado pela NASA, os detalhes geológicos são essenciais para colocar qualquer indicação de possível vida no contexto e para verificar as idéias dos cientistas sobre como um segundo exemplo da origem da vida poderia surgir.

Ainda de acordo com as informações, combinados com outros instrumentos no rover, os detectores no braço, incluindo SHERLOC e WATSON, podem fazer a primeira descoberta da humanidade de vida além da Terra.

