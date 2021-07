Como a entrada de Vênus em Virgem afetará cada signo do zodíaco

Em 21 de julho de 2021, o planeta do amor e da beleza entra em Virgem, um signo detalhista que revelará informações importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira como a entrada de Vênus em Virgem afetará cada signo até 16 de agosto de 2021:

Áries

A vida amorosa pode ficar mais serena e o cuidado com os relacionamentos aumenta, iniciando uma etapa de crescimento, mas que pode ser um pouco entediante para alguns. É importante não deixar de cuidar de você para ser ainda melhor, principalmente para os solteiros.

Touro

Assuntos amorosos e relacionamentos começam a esquentar e a busca por prazer aumentará. Dê chances para que a felicidade, oportunidades e criatividade cheguem na sua vida amorosa. Este é o momento de reavaliar metas e começar a realizar.

Gêmeos

Os seus relacionamentos mais próximos e no lar entram em evidência, o que pode fazê-lo priorizar ou refletir sobre quem e o que realmente é capaz de trazer felicidade. É possível harmonizar o que vem incomodando e desenvolver mais segurança em si ou nos vínculos.

Câncer

A comunicação irá aumentar na sua vida e a lógica pode ajudá-lo a tomar os caminhos certos. Serão momentos de constatações e decisões que pedem muita reflexão antes de tomar atitudes.

Leão

Momento em que a busca por prazer pode ficar em alta e a vontade de investir em tudo o que deseja aumenta. Isso pode ajudar renovar sua aparência e atrair novas oportunidades; apenas tenha cuidado com gastar em excesso e focar apenas no superficial.

Virgem

O amor próprio chega e o ajuda a se concentrar em como você é capaz de cuidar o relacionamento que tem com as outras pessoas e consigo mesmo. Este é o momento de refletir sobre transformações positivas e de lidar com algumas emoções de forma realista.

Libra

Momento de maior introspeção, pois é preciso dar um tempo para se recuperar de feridas do passado e encerrar ciclos de sofrimento. O autocuidado será importante para a cura verdadeira que o permitirá se abrir ao novo.

Escorpião

O impulso para sair da solidão e buscar novas conexões aumenta. As oportunidades serão atraídas não só para a vida amorosa como também para amizades; apenas tenha cuidado, pois é possível confundir um pouco os sentimentos. Não tema a mudança!

Sagitário

Hora de se preparar para o novo, pois seus encantos aumentam e as pessoas certas chegarão na sua vida ajudando-o a alcançar o sucesso. A forma como você lida e pratica o amor na sua vida fica mais evidente e é hora de refletir.

Capricórnio

Hora de explorar novas ideias e valores na sua vida amorosa e emocional. Este será um período de se abrir para novos caminhos e pessoas que o ajudam a definir o que realmente vale a pena. O crescimento não poderá ser evitado.

Aquário

A vida amorosa ganhará mais intensidade e isso pode render romances mais íntimos ou profundos. É possível que relacionamentos passem por transformações, marcando novos inicios e também finalizações. Não tema a mudança!

Peixes

Químicas e atrações nascem ou se tornam mais intensas. Parcerias sinceras se desenvolvem e contribuem para que a felicidade ou bons resultados sejam descobertos, no amor ou em outros assuntos da vida. O equilíbrio entre diversão e seriedade será importante.