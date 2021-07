Companhia LATAM retoma voo para Paris após 15 meses de suspensão

A partir deste mês de julho, a LATAM decidiu retomar a rota São Paulo-Paris com 3 voos semanais, em decolagens do aeroporto de Guarulhos.

A companhia não operava a rota desde abril de 2020 em virtude dos impactos da pandemia de Covid-19.

Como revelado pela empresa, por meio de comunicado, antes da pandemia, a rota era operada diariamente pela LATAM.

Voos internacionais

Neste mês, em voos internacionais a partir do Brasil, a LATAM já retomou 20% da sua oferta de assentos (medida em ASK) na comparação com julho de 2019 (período anterior à pandemia).

Atualmente, a companhia está operando voos do Brasil para os seguintes destinos no exterior: Santiago, Madri, Frankfurt, Lisboa, Assunção, Montevidéu, Cidade do México, Miami, Nova York, Cancún, Paris e Bogotá.

“Todas operações estão sujeitas à evolução da pandemia, bem como às restrições de viagens estabelecidas pelos países”, detalhou no texto.

Restrições de viagem – Paris

Ainda de acordo com as informações, antes de embarcar em seu voo internacional, a LATAM recomenda que os passageiros consultem todas as restrições de viagem estabelecidas pelo país de destino da sua viagem.

