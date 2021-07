AO VIVO: às 10h, lançamento da nave com o bilionário Jeff Bezos para o espaço

A partir das 10h, o primeiro voo para o espaço em uma nave tripulada somente com civis parte para os limites do espaço.

A espaçonave New Shepard, da Blue Origin, vai levar quatro astronautas ao espaço, entre eles o bilionário Jeff Bezos, o fundador da Amazon e dono da empresa aeroespacial. Junto com ele está Wally Funk, de 82, que deve se tornar a pessoa mais velha a ir ao espaço.

O voo da New Shepard está programado para durar 11 minutos do lançamento ao pouso e a tripulação deve experimentar gravidade zero por cerca de 4 minutos, no que os cientistas chamam de voo suborbital, onde a espaçonave cruza a atmosfera e atinge o limite do espaço.

Apesar do risco considerado alto pelos analistas, se Bezos for bem sucedido, a empreitada marca o lançamento oficial do turismo espacial.

Assista ao lançamento ao vivo: