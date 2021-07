4 penteados maravilhosos para cabelos cacheados curtos que você precisa aprender já

Você acha que é possível aprender 4 dicas de penteados para cabelos cacheados curtos em apenas 15 segundos? Caso tenha ficado curioso, esta é a proposta da youtuber Barbara Cruz que ensina em um tutorial rapidinho sugestões estilosas para inovar no seu dia a dia.

Se você é do tipo que ama recomendações de penteados que levem o mínimo de acessórios e que possam ser feitos em poucos minutos, as dicas de hoje vão te ajudar bastante.

E por falar em acessórios…

Caso queira reproduzir as dicas, é necessário que você conte com alguns itens que auxiliam tanto no processo, quanto na finalização das recomendações. Assim sendo, se tiver, separe:

Sem mais delongas, confira abaixo o tutorial divulgado no YouTube. Importante: Caso queira, você pode configurar a velocidade de reprodução para ser mais lenta. (Se não visualizar o vídeo, acesse o link).

