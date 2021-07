Após pane misteriosa no espaço, NASA consegue solucionar problema que impedia funcionamento do telescópio Hubble

Após uma pane misteriosa no espaço, a Agência Espacial Americana (NASA) conseguiu solucionar um problema que impedia o funcionamento do telescópio Hubble.

Como detalhado, por meio de comunicado, a NASA retornou os instrumentos científicos do Telescópio Espacial ao status operacional, depois de muito esforço, e a coleta de dados científicos será retomada.

O problema preocupou os estudiosos que fizeram várias tentativas, algumas que não resultaram como o esperado.

Neste momento, é o primeiro dado científico coletado desde que o computador de carga útil que passou por um problema em 13 de junho, e que colocou os instrumentos em uma configuração segura e suspendeu as operações científicas.

“O Hubble é um ícone que nos dá uma visão incrível do cosmos nas últimas três décadas”, disse o administrador da NASA, Bill Nelson.

“Estou orgulhoso da equipe do Hubble, de membros atuais a ex-alunos do Hubble que intervieram para dar seu apoio e experiência. Graças à dedicação e trabalho atencioso, o Hubble continuará a construir em seu legado de 31 anos, ampliando nossos horizontes com sua visão do universo”.

Pane misteriosa no espaço

Como detalhado pela NASA, a maioria das observações perdidas durante a suspensão das operações científicas será reprogramada para uma data posterior.

A equipe do Hubble tem investigado a causa do problema do computador de carga útil desde que ele ocorreu.

Segundo o texto, no dia 15 de julho, a equipe de especialistas da espaçonave trocou o hardware de backup.

A NASA prevê que o Hubble vai durar por muitos mais anos e continuará fazendo observações inovadoras, trabalhando em conjunto com outros observatórios espaciais, incluindo o Telescópio Espacial James Webb para aprofundar nosso conhecimento do cosmos.

Telescópio espacial Hubble da NASA

Como detalhado pela NASA, lançado em 1990, o Telescópio espacial Hubble observa o universo há mais de 31 anos.

Em números impressionantes, tomou mais de 1,5 milhão de observações do universo e mais de 18.000 artigos científicos foram publicados com seus dados.

Ainda de acordo com as informações, contribuiu para algumas das descobertas mais significativas do nosso cosmos.

Incluindo a expansão acelerada do universo, a evolução das galáxias ao longo do tempo e os primeiros estudos atmosféricos de planetas além do nosso sistema solar. Confira:

