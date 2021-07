3 penteados rapidinhos que vão salvar o seu day after; super fáceis de fazer

Está no seu day after e buscando dicas práticas de penteados para inovar no dia a dia? Se este é o seu caso, que tal aprender algumas sugestões super práticas e que você pode fazer em poucos minutos?

Você prefere penteados com coque ou solto? Na dúvida, melhor fazer os dois, não é mesmo?

E para quem ficou curioso, as recomendações são compartilhadas em um tutorial no canal da youtuber Dani Sandes, que te ensinará como dar um “up” em seus fios em poucos minutos.

Já separou os seus acessórios?

Isso mesmo! Lembre-se que caso queira reproduzir as dicas enquanto assiste ao vídeo é necessário que conte com alguns itens, que vão te auxiliar no processo e finalização dos penteados. Visto isso, se tiver, separe:

Gel modelador;

Pente;

Elástico de cabelo;

Grampos;

Borrifador (opcional).

Sem mais delongas, confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

