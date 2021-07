NASA preparará pequena espaçonave que estudará asteroides próximos à Terra durante missão Artemis I

O Near-Earth Asteroid Scout da NASA está guardado com segurança dentro do poderoso foguete Space Launch System (SLS) no Kennedy Space Center, na Flórida.

Como revelado pela NASA, por meio de comunicado, a vela solar CubeSat é uma das várias cargas úteis secundárias que pegam carona no Artemis I, o primeiro voo integrado do SLS da agência e da espaçonave Orion.

NEA Scout, uma pequena espaçonave aproximadamente do tamanho de uma grande caixa de sapatos, foi preparada em um dispensador e anexada ao anel adaptador que conecta o foguete SLS e a espaçonave Orion.

A missão Artemis I será um teste de voo sem parafusos. Também oferece transporte no espaço profundo para vários CubeSats, possibilitando oportunidades para pequenas espaçonaves como o NEA Scout de chegar à Lua e além como parte do programa Artemis.

“NEA Scout será a primeira missão interplanetária da América usando propulsão de vela solar”, disse Les Johnson, principal investigador de tecnologia para a missão no Marshall Space Flight Center da NASA.

“Houve vários testes de vela na órbita da Terra e agora estamos prontos para mostrar que podemos usar este novo tipo de propulsão da espaçonave para ir a novos lugares e realizar ciência importante”.”

Como revelado pela NASA, o CubeSat usará lanças de liga de aço inoxidável para implantar uma vela de filme plástico revestida de alumínio – mais fina do que um fio de cabelo humano e do tamanho de uma quadra de squash.

NASA preparará pequena espaçonave que estudará asteroides próximos à Terra

A vela de grande área gerará empuxo refletindo a luz solar. Partículas energéticas de luz solar, chamadas fótons, ricocheteiam na vela solar para dar-lhe um empurrão suave, mas constante.

Com o tempo, esse impulso constante pode acelerar a espaçonave a velocidades muito altas, permitindo que ela navegue pelo espaço e alcance seu asteroide alvo.

“Este tipo de propulsão é especialmente útil para espaçonaves pequenas e leves que não podem transportar grandes quantidades de propelente de foguete convencional”, disse Johnson.

Como revelado pela NASA, o NEA Scout também é um trampolim para outra missão de vela solar da NASA recentemente selecionada, o Solar Cruiser, que usará uma vela 16 vezes maior quando voar em 2025.

Navegando sob a luz do sol, o NEA Scout iniciará uma jornada de aproximadamente dois anos para voar por um asteróide próximo à Terra.

Assim que chegar ao seu destino, a espaçonave usará uma câmera de nível científico para capturar imagens do asteroide – até cerca de 10 centímetros por pixel – que os cientistas irão estudar para aprofundar nossa compreensão deste pequeno, mas importante sistema solar vizinhos.

Reprodução NASA

Missão Artemis I

Como revelado pela NASA, imagens de alta resolução são possíveis graças ao sobrevoo de baixa velocidade habilitado pela vela solar.

Os dados obtidos ajudarão os cientistas a entender uma classe menor de asteroides – aqueles que medem menos de 100 metros de diâmetro – que nunca foram explorados por espaçonaves.

“As imagens coletadas pelo NEA Scout fornecerão informações críticas sobre as propriedades físicas do asteróide, como órbita, forma, volume, rotação, o campo de poeira e detritos ao seu redor, além de suas propriedades de superfície”, disse Julie Castillo-Rogez, a principal ciência da missão investigador do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA.

Como revelado pela NASA, os asteroides próximos à Terra também são destinos importantes para exploração, utilização de recursos in situ e pesquisa científica.

Na última década, as detecções de asteroides próximos à Terra aumentaram de forma constante e devem crescer, oferecendo oportunidades expandidas como destinos de exploração.

“Apesar de seu tamanho, alguns desses pequenos asteroides podem representar uma ameaça para a Terra”, disse o Dr. Jim Stott, gerente de projeto de tecnologia do NEA Scout.

“Entender suas propriedades pode nos ajudar a desenvolver estratégias para reduzir os danos potenciais causados ​​em caso de impacto”.

Ainda de acordo com as informações, os cientistas usarão esses dados para determinar o que é necessário para reduzir o risco, aumentar a eficácia e melhorar o projeto e as operações da exploração espacial robótica e humana.

Reprodução NASA

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: