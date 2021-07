Atualização 1.5 do PUBG MOBILE traz veículos da Tesla e novo Royale Pass

O PUBG MOBILE recebeu uma das maiores atualizações de sua história, trazendo um novo mapa de Erangel, o modo de jogo Missão Ignição, uma parceria com a Tesla e uma reformulação completa do sistema de Royale Pass.

Como revelado, por meio de comunicado, a versão 1.5 do PUBG MOBILE já está disponível na App Store e no Google Play Store, com mais conteúdo sendo lançado ao longo de 2021.

O grande destaque do update é um dos mapas favoritos da comunidade, que foi completamente repensado.

Os seis distritos principais de Erangel passaram por uma transformação tecnológica pela chegada da corporação DynaHex.

A versão 1.5 também marca a parceria entre duas das mais inovadoras marcas globais: PUBG MOBILE e a Tesla. Atraída pelos avanços tecnológicos de Erangel, a Tesla instalou Gigafábricas em quatro localidades pelo mapa.

Como detalhado, um novo sistema de recompensas também foi incorporado ao PUBG MOBILE, aprimorando o sistema de Royale Pass.

Atualização 1.5 do PUBG MOBILE

A partir de agora, o Royale Pass durará um mês ao invés de dois, o preço do passe de temporada cairá de 600 UC para 360 UC, e o ranqueamento diminuiu de 100 para 50, com um aumento na quantidade de recompensas.

Um novo Sistema de Desafios também foi instaurado para recompensar atitudes positivas do jogador, como não abandonar o jogo, ficar AFK ou atirar em membros da mesma equipe.

Royale Pass Mês 1: Tek Era acontece de 14 de julho a 12 de agosto, seguido pelo lançamento do Mês 2: Projeto T em 13 de agosto.

Como informado, mais detalhes serão divulgados sobre os futuros temas e atualizações do Mês do Royale Pass nas próximas semanas.

O Modo Clássico do PUBG MOBILE recebeu diversas melhorias, como a otimização do replay de morte, a capacidade de jogar suprimentos a companheiros de equipe e muito mais.

Ainda de acordo com as informações, a versão 1.5 traz o novo modo de jogo Clan Clash, um embate épico de clãs de habilidade semelhante em uma batalha de 14 dias.

Com informações do game PUBG MOBILE

LEIA TAMBÉM: