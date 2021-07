4 penteados com lenço rápidos e fáceis de fazer se você tem o cabelo cacheado; com tutorial

Você é do tipo que ama penteados com lenços, mas precisa de uma mãozinha quando o tema é utilizá-los de maneira estilosa? Se este é o seu caso, que tal aprender algumas dicas super práticas e rápidas de fazer?

Sobre a pergunta feita anteriormente, caso tenha se interessado, queremos te convidar a conferir um tutorial que é compartilhado no canal da youtuber Tainara Dultra, no qual você aprenderá 4 dicas de penteados em poucos minutos e todos eles tendo o lenço como acessório.

E por falar em acessórios…

Você já separou os seus? Caso queira reproduzir as sugestões enquanto assiste ao vídeo, é importante que conte com alguns itens que vão te ajudar tanto no processo de elaboração dos seus penteados, quanto na finalização. Portanto, se tiver, separe:

Elástico de cabelo;

Lenço;

Grampos;

Borrifador (opcional);

Elástico de silicone (opcional).

E então, preparada para mais um tutorial de penteados? Veja abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

