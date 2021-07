Pane de importante telescópio no espaço intriga cientistas; NASA tenta recuperar explorador

Estão em andamento as operações para restaurar o computador de carga útil do telescópio espacial Hubble da Agência Espacial Americana.

Um novo informe foi divulgado pela instituição nesta terça-feira (13), por meio de comunicado no site oficial.

Como detalhado, o computador de carga de Hubble parou em 13 de junho e a espaçonave parou de coletar dados científicos, deixando os especialistas em alerta.

Revisão formal concluída para avaliar todas as operações relacionadas à possível mudança do Hubble para hardware de backup

Como detalhado, a NASA concluiu uma revisão formal para avaliar todas as operações relacionadas à possível mudança do Hubble para hardware de backup, o que pode ocorrer no final desta semana.

Com isso, a investigação sobre a causa do problema do computador de carga útil está em andamento.

O próprio telescópio e seus instrumentos científicos permanecem em boas condições e atualmente em uma configuração segura.

Como revelado pela NASA, a nave espacial tem dois computadores de carga útil, um dos quais serve como backup, que estão localizados na unidade Science Instrument and Command and Data Handling (SI C&DH).

Testes adicionais realizados em 23 e 24 de junho incluíram ligar o computador de backup pela primeira vez no espaço.

Os testes mostraram que várias combinações dessas peças de hardware do computador de carga útil principal e de backup apresentaram o mesmo erro – os comandos para gravar ou ler da memória não foram bem-sucedidos.

Hubble – modo de segurança

O objetivo do computador de carga útil é controlar e coordenar os instrumentos científicos a bordo da espaçonave.

Depois que a parada ocorreu, o computador principal parou de receber um sinal de “keep-alive”, que é um aperto de mão padrão entre a carga e os computadores das espaçonaves principais para indicar que está tudo bem.

Como revelado pela NASA, o computador principal então colocou automaticamente todos os instrumentos científicos em uma configuração de modo de segurança.

Telescópio espacial Hubble da NASA

O Hubble observa o universo há mais de 31 anos. Ele foi implantado em 25 de abril de 1990 a partir do ônibus espacial Discovery.

Evitando distorções da atmosfera, o Hubble tem uma visão desobstruída perscrutando planetas, estrelas e galáxias, alguns a mais de 13,4 bilhões de anos-luz de distância.

Como revelado pela NASA, contribuiu para algumas das descobertas mais significativas do nosso cosmos.

Incluindo a expansão acelerada do universo, a evolução das galáxias ao longo do tempo e os primeiros estudos atmosféricos de planetas além do nosso sistema solar. Confira:

NASA/Smithsonian Institution/Lockheed Corporation

Texto com informações da NASA

