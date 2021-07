Assim ficará a nova versão do aplicativo WhatsApp que será lançada para os usuários

Depois de vários anos, o WhatsApp está finalmente trazendo uma nova experiência ao interagir com notificações no aplicativo de mensagens.

Graças à nova versão de notificações no app de mensagens, lançada com a atualização beta 2.21.140.9 para o sistema operacional iOS.

Com o update, os usuários agora podem ver mais detalhes no banner de notificação, portanto, imagens, vídeos, GIFs e adesivos.

Como revelado pelo site WABetaInfo, o usuário poderá expandir a notificação no aplicativo para mostrar a visualização do bate-papo.

A visualização do bate-papo não é estática como a que aparece quando o usuário espia em uma célula de bate-papo, então o usuário pode rolar para cima e para baixo na visualização para ver os mais antigos e mensagens mais recentes.

Como detalhado, quando o usuário lê mensagens na visualização do bate-papo, as confirmações de leitura não são atualizadas.

Novo recurso do app WhatsApp para iOS

Com isso, o WhatsApp notificará o destinatário de que o usuário leu as mensagens quando abrir o bate-papo normalmente ou quando responder na visualização do bate-papo.

A nova versão de notificações no aplicativo está disponível para todos os usuários beta do iOS.

Ainda de acordo com as informações, será liberada em breve para todos os usuários da apple. Confira postagem:

WhatsApp finally redesigns in-app notifications on iOS beta!https://t.co/cC0AZp0xK3 — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 9, 2021

