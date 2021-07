3 penteados super fáceis e estilosos para cabelos cacheados médios e longos; com tutorial

Quando a rotina aperta e quase ficamos sem tempo, nada melhor do que fazermos alguns penteados que sejam rápidos, mas que ao mesmo tempo não deixem de ser estilosos, não é mesmo?

E se você está precisando de uma ajudinha com este tema, queremos te convidar a conferir um tutorial rapidinho disponível no canal da youtuber Carol Lima, que te ensinará como dar um “up” em seus fios em poucos minutos, com alternativas bastante práticas.

Você pode se interessar por:

Mas para isso, não esqueça dos acessórios!

Isso mesmo! Lembre-se que caso queira reproduzir os penteados enquanto confere o vídeo, é necessário que conte com alguns acessórios que auxiliam no processo e na finalização das dicas. Assim sendo, se tiver, separe:

Borrifador;

Creme de pentear;

Gelatina de cabelo;

Escovinha para o baby hair;

Elástico de cabelo;

Grampos;

Bandana.

Sem mais delongas, confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de conferir mais algumas dicas de penteados?