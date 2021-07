O que significa sonhar com traição da esposa (o)? confira o que este sonho quer dizer

O que significa sonhar com traição da esposa ou do marido? muitos se perguntam qual o significado deste tipo de sonho.

E seria bom sonhar com uma traição de uma pessoa amada? E podem ser muitas as interpretações com este tipo de sonho.

Como detalhado pelo site Significado dos Sonhos, sonhar com traição significa que muito do que você esperava não aconteceu ou não acontecerá.

É o sinal de que o tempo foi desperdiçado em coisas que não mereciam sua atenção.

Pode indicar a falta de segurança nos seus relacionamentos ou que você depende emocionalmente da pessoa com quem você sonhou.

Sonhar com traição da esposa ou do marido – aspectos que precisam melhorar

Ainda de acordo com o site, por outro lado, sonhar com traição também pode estar refletindo uma sensação de que você está se boicotando.

Como informado pelo site, “se traindo” por meio de decisões que você sabia, ou pressentia, de antemão que eram escolhas erradas.

O que eu faço se sonhei com uma traição do meu amor?

Então fique atento se sonhou com uma pessoa que você ama te traindo.

A história pode estar muito mais relacionada a você (com seus traumas), do que uma possível infidelidade no relacionamento.

