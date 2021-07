Quer parar de fumar? Descubra o que acontece com seu corpo

Não importa se a motivação veio por conta da saúde, de uma promessa de ano novo ou de um ultimato dado por aqueles que convivem com você. Parar de fumar certamente será uma grande melhoria para o seu corpo e para quem está ao seu redor.

Quando você para de fumar o ciclo do vício é quebrado e seu cérebro para de pedir que a nicotina funcione. Mesmo assim, é bom estar preparado para vontades repentinas de fumar.

Algumas pessoas acreditam que as melhoras vão aparecer somente meses depois de largar o cigarro, mas a verdade é que seu corpo já sente a diferença após algumas horas. Quanto mais tempo sem fumar, melhor. As chances de desenvolver doenças pulmonares e outras condições agravadas pelo fumo vão diminuindo gradativamente, conforme notícia divulgada no portal Meganoticias.

Confira também:

Quais mudanças acontecem no meu corpo quando paro de fumar?

O corpo tem uma capacidade de recuperação muito rápida em busca da normalidade. Por isso apenas algumas horas depois é possível sentir melhoras na circulação e na pressão arterial. Ao atingir a marca de 12 horas, seu corpo começa a limpar o excesso de monóxido de carbono que entrou nos pulmões e na corrente sanguínea.

Depois de um dia, as chances de ter um ataque cardíaco diminuem. Isso ocorre porque a pressão arterial começa a normalizar, diminuindo o risco de formação de coágulos. Os níveis de oxigênio aumentam e os números estabilizam por volta das primeiras 24 horas sem cigarros.

Nos próximos dias, a tendência é de que os níveis de nicotina desapareçam do corpo, e é neste período que o processo fica mais difícil. Sem nicotina no corpo a vontade de fumar pode vir, e com ela também é possível que você fique mais irritado e com dores no corpo ou na cabeça.

Com o tempo os pulmões vão se recuperando e melhorando sua capacidade. Ao se exercitar será possível notar melhorias na resistência e na execução de seu treino.

Estas melhorias tendem a aumentar conforme o tempo sem consumo de cigarros. Com o passar dos meses, e anos, as chances de doenças decorrentes do fumo vão diminuindo, mas é por volta dos 20 anos sem consumo de cigarros que o risco de doenças coronárias e de desenvolver câncer de pulmão voltam aos níveis de uma pessoa que nunca fumou.

É importante lembrar que o processo varia de pessoa para pessoa e que cada um vivencia as etapas de maneira diferente.