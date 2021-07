DVD de casamento é encontrado em lugar incomum

Casados há 6 anos, Polly e Ross Ramsay se surpreenderam ao descobrir que registro perdido de seu casamento foi encontrado em uma caixa de DVD a centenas de quilômetros de distância de sua casa.

Conforme notícia divulgada pelo Metro UK, os registros do casamento, realizado em Cancún, no México, foram capturados e gravados em um DVD. De alguma forma, essa gravação foi parar em um brechó beneficente dentro de uma caixa com uma coletânea DVD de “Os Sopranos”. A descoberta aconteceu quando Polly, que mora com seu marido em Edimburgo, recebeu uma mensagem em seu Facebook contando sobre o achado.

DVD de casamento encontrado em brechó

Paula Weiller, uma brasileira que mora em York há dois anos, foi quem encontrou o DVD e entrou em contato com a noiva. “Olá Pauline, sei que isso vai parecer loucura, mas na semana passada comprei uma caixa de DVDs dos Sopranos em um brechó de caridade e, para minha surpresa, o primeiro DVD foi na verdade o registro de seu casamento.”

Somente após o contato de Paula foi que Polly se deu conta da perda do DVD. “Não fazia ideia que faltava o DVD do casamento”. Os noivos ainda não sabem ao certo quando o registro se perdeu, mas acreditam que tenha sido durante uma mudança realizada alguns anos antes. Ainda assim, a distância em que o registro foi encontrado impressionou o casal, “Fiquei totalmente chocada quando ela disse que foi encontrado em York!”.

Após localizar o casal, Paula se ofereceu para devolver o DVD por meio de uma carta registrada, assim o recebimento seguro é garantido e o casal terá em mãos o registro da importante data.