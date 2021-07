Durante investigação, Helicóptero da NASA revela intrigante terreno em Marte que impressionou cientistas

Imagens tiradas recentemente pelo Ingenuity Mars Helicopter da Agência Espacial Americana (NASA) em seu ambicioso nono voo em Marte ofereceram aos cientistas e engenheiros uma oportunidade sem precedentes de exploração.

Ingenuity forneceu novos insights sobre onde diferentes camadas de rocha começam e terminam. Cada camada servindo como uma cápsula do tempo de como as condições no clima antigo mudaram neste local.

Como revelado pela NASA, por meio de comunicado, o voo também revelou obstáculos que o rover pode ter que contornar enquanto explora a cratera de Jezero.

Durante o voo – projetado para testar a capacidade do helicóptero de servir como batedor aéreo – o Ingenuity voou sobre um campo de dunas apelidado de “Séítah”. Perseverança está fazendo um desvio para o sul em torno dessas dunas , o que seria muito arriscado para o rover de seis rodas tentar cruzar.

As imagens coloridas do Ingenuity, tiradas de uma altura de cerca de 10 metros, oferecem à equipe do rover muito mais detalhes do que as imagens do orbitador que normalmente usam para o planejamento de rotas.

As missões geralmente dependem de imagens do rover para ver rochas menores ou características do terreno.

Enquanto isso, uma câmera como HiRISE a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter pode resolver rochas com cerca de 1 metro de diâmetro, as missões geralmente dependem de imagens do rover para ver rochas menores ou características do terreno.

Raised Ridges em Marte

Ingenuity (sua sombra é visível na parte inferior desta imagem) ofereceu um vislumbre de alta resolução das características rochosas apelidadas de “cumes elevados”.

Como revelado pela NASA, eles pertencem a um sistema de fratura, que geralmente serve como vias para o fluxo de fluido no subsolo.

Aqui na cratera de Jezero, existia um lago há bilhões de anos. Observando as cristas em imagens de orbitadores de Marte, os cientistas se perguntaram se a água poderia ter fluído por essas fraturas em algum ponto, dissolvendo minerais que poderiam ajudar a alimentar colônias microbianas antigas.

Isso os tornaria um local privilegiado para procurar sinais de vida antiga – e talvez para perfurar uma amostra.

As amostras que Perseverance leva serão eventualmente depositadas em Marte para uma missão futura que os levaria à Terra para uma análise aprofundada.

NASA/JPL-Caltech

Dunes no planeta vermelho

Como revelado pela NASA, dunas de areia como as desta imagem mantêm condutores de rover acordados à noite.

Na altura do joelho ou da cintura, podem facilmente fazer com que o rover de duas toneladas emperre.

Depois de pousar em fevereiro, os cientistas do Perseverance perguntaram se era possível fazer um caminho mais curto por este terreno, a resposta foi um duro não.

NASA/JPL-Caltech

Bedrock em Marte

Sem Ingenuity, visível em silhueta na parte inferior da próxima imagem, os cientistas do Perseverance nunca conseguiriam ver esta seção de Séítah com tanta clareza: é muito arenosa para a Perseverança visitar.

Como revelado pela NASA, a vista única oferece detalhes suficientes para inspecionar essas rochas e obter uma melhor compreensão desta área da cratera de Jezero.

À medida que o rover percorre o campo de dunas, pode fazer o que a equipe chama de “mergulho do pé” em alguns pontos cientificamente convincentes com uma base rochosa interessante.

Embora a equipe não tente mergulhar aqui, as imagens recentes do Ingenuity permitirão que planejem caminhos de mergulho em potencial em outras regiões ao longo da rota da primeira campanha científica do Perseverance.

NASA/JPL-Caltech

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM: