Fotos: sem conseguir camiseta da seleção, homem faz ‘depilação especial’ para final da Eurocopa

A final da Eurocopa entre Itália e Inglaterra movimentou não só as ruas de Londres, mas também as redes sociais. Foi através delas que a história de Alfie Callagher-Roberts, de 23 anos, viralizou.

Conforme noticiado pelo Metro UK, Alfie, um torcedor fanático da Inglaterra, não conseguiu comprar uma camiseta do time a tempo da final da Eurocopa. Como solução, juntou-se com um amigo para depilar os pelos do peito, e das costas, como forma de incentivo à seleção. O resultado pode ser conferido na postagem abaixo.

Além de raspar o peito no formato da Cruz de São Jorge, Alfie pediu para que seu amigo depilasse a frase “It’s coming home” (Está vindo para casa) nos pelos de suas costas.

A ideia surgiu após Alfie procurar incansavelmente nas lojas por uma camiseta da Inglaterra. Sem encontrar a peça de desejo, o jovem voltou para casa com uma tesoura, e a ideia.

“Sempre me disseram que tenho mais pelos no peito e nas costas do que um macaco – então, faço bom uso”, afirmou Alfie. A nova depilação, uma bandeira da Inglaterra no pescoço e o peito estufado, este foi o look escolhido por ele para acompanhar a final.

Para tristeza de Alfie, e dos demais torcedores ingleses, o jogo não ocorreu como planejado. Ele, que previa uma vitória da Inglaterra por 3 a 1, viu o time ser derrotado na disputa de pênaltis e a Itália conquistar o título.

Mas engana-se quem pensa que os planos dele acabaram por aí: “Espero que volte a crescer a tempo para o início da temporada, assim poderei raspar o logotipo do Irons para o primeiro jogo do West Ham”, afirma o torcedor.