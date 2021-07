Os signos que podem atrair o passado este fim de semana

O segundo fim de semana de julho de 2021 chegou e, além das previsões gerais para todos os signos do zodíaco e o horóscopo do amor, alguns signos recebem conselhos sobre um passado que pode retornar nos próximos dias.

Confira quais são:

Áries

Novos laços nascem durante este fim de semana, mas algumas romances do passado também podem voltar a procurá-lo e alguns darão desculpas para saber mais sobre a sua vida. Tenha cautela com pessoas que não desapegam, principalmente se elas são de algum signo de ar, como gêmeos, Libra ou Aquário. Mantenha seu emocional equilibrado para tomar boas decisões.

Touro

Algumas situações do passado que não foram resolvidas podem voltar a surgir em sua vida; é preciso manter a paciência e resolução sem se perder nas emoções. A segurança que você possui em si mesmo fará toda a diferença e permitirá que você perceba como é importante buscar e manter a paz em sua vida. Permita que o novo se concrete.

Descubra mais sobre os signos:

Sagitário

O passado está voltando em sua mente e não é de hoje. No entanto, durante este fim de semana, um passo mais concreto pode ser dado. Será imprescindível colocar pontos finais e começar a focar naquilo que realmente importa e faz a diferença; o presente. Um relacionamento atual pode ser atrapalhado e você troca o nome das pessoas se não tiver cuidado. Aproveite a intuição.

Aquário

As lembranças do passado ficam cada vez mais intensas e uma pessoa pode voltar a procurá-lo; é preciso ter cuidado e manter os olhos abertos, pois a chance que isso tenha resultados negativos é grande. Se você é quem está pensando em procurar um ex, prefira se dar por vencido e buscar uma estabilidade saudável em sua vida. Momentos especiais e importantes podem chegar com novas pessoas se você abrir espaço para isso.