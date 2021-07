Horóscopo: conselho para finalizar a semana até 11 de julho

Mais uma semana de junho de 2021 está chegando ao fim e cada signo do zodíaco receberá um conselho para terminar esta fase da melhor forma.

Confira o conselho para cada signo terminar a semana da melhor forma:

Áries

Mudanças positivas se aproximam e alguns projetos ou sonhos devem ser mantidos ocultos para evitar a inveja. Lembre-se de que é hora de colocar os pés no chão e tomar as decisões com cautela – principalmente no caso de dúvidas. Recarregue as energias.

Touro

Evite uma discussão e controle-se em reuniões com as outras pessoas. Planos podem mudar e você deve ativar o amor, esperança e positividade mesmo se for tirado da zona de conforto. Adaptar-se é necessário.

Gêmeos

Notícias boas e felicidades podem ocorrer ao mesmo tempo que algumas conexões com o passado voltam a estar presentes. É importante se animar com as novas possiblidades e embarcar caminhos ou aventuras. Para isso, cure o que ainda o dá insegurança eternamente.

Câncer

Pense antes de falar e evite entrar em conflitos; é preciso ter um cuidado especial com o trabalho. É hora de trabalhar no seu poder de compreensão para com as outras pessoas. Sinais de mudança chegam.

Leão

Hora de saber o que realmente é importante para a sua vida e faz bem; dê atenção para seu bem-estar familiar, amor e prazer. Não deixe o estresse ou tristeza tomar conta e prefira alimentar a calma, mesmo que seja necessário pedir ajuda.

Virgem

Você se destaca aos olhos dos outros, mas pode ter algumas inseguranças ou dúvidas; é hora de se liberar do que o deixa atado a coisas negativas. Tenha calma, principalmente com assuntos amorosos, evitando discutir por motivos superficiais.

Libra

Hora de superar problemas e fazer as coisas com calma. Não se feche e permita que as pessoas cheguem até você. Tudo começa a avançar e novos caminhos começam a ser abertos. Surpresas.

Escorpião

Mudanças na rotina podem ajudá-lo a renovar as energias e deixar o que é negativo no passado. Não permite que oportunidades boas, especialmente no amor, passem despercebidas. É preciso agir com responsabilidade, mas não perder muito tempo.

Sagitário

Pressões podem trazer ansiedade, principalmente no trabalho. É hora de não entrar em disputas de poder e ter o máximo de consciência possível das ações. Busque caminhos e deixe o medo da mudança para trás.

Capricórnio

Hora de não deixar a tristeza tomar conta e vibrar novas energias, especialmente no amor. Use a sua intuição e tenha cuidado ao tomar decisões, principalmente ao fazer investimentos. Evite se autosabotar.

Aquário

Nem tudo chegará no momento que você deseja; invista nas mudanças e novos caminhos. Tenha mais se segurança em si para encontrar a cura de alguns problemas pessoais. Decisões serao tomadas.

Peixes

É melhor ter cuidado com saídas a noite e coisas feitas com pressa que podem acabar em acidentes. Seu bom humor o ajudará a resolver problemas e tomar decisões. A intuição pode aumentar e mudanças acontecem.