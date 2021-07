Evento entre Free Fire e Street Fighter V entra em seu round final neste sábado

O evento do Street Fighter V chega em seu round final neste sábado (10) no game Free Fire, de acordo com informações divulgadas pela Garena.

Como detalhado, desde o início do crossover, os jogadores vêm aprimorando suas habilidades, e agora poderão colocar seu treinamento em prática para garantir, gratuitamente, itens temáticos por tempo limitado.

Batalhe com estilo na roupa icônica de Ryu a partir de 10 de julho

A partir deste final de semana, os jogadores terão a oportunidade de adicionar a roupa icônica de Ryu em sua coleção de skins.

Composta pelo clássico kimono de karatê branco com bandana e luvas vermelhas, a skin permitirá aos jogadores canalizar o espírito guerreiro de Ryu enquanto avançam para o campo de batalha.

Além da roupa, os jogadores poderão usar o emote Hadouken e a mochila temática do Ryu, que podem ser desbloqueados no pacote Ryu.

Jogo Web gratuito “Craque da Porrada”

O jogo web, desenvolvido pela Garena em parceria com o Oloco Studio e a Flux Games, é um game gratuito e feito para comemorar o crossover dos universos de Free Fire e Street Fighter.

Chamado de “Craque da Porrada”, o jogo tem o mesmo estilo dos clássicos jogos de batalha dos anos 1990.

Ao entrar, é possível escolher entre os personagens Kla, Kelly, Moco e Hayato, do Free Fire, para batalharem entre si.

O jogador pode enfrentar seus personagens favoritos de Free Fire em um ambiente totalmente inspirado nos cenários mais clássicos de Street Fighter. O jogo está disponível na web por meio deste link.

Free Fire – outros itens temáticos gratuitos por tempo limitado

A coleção de Street Fighter V não se resume às skins e emotes. Os jogadores terão ainda a chance de adicionar uma série de itens temáticos à sua coleção, de graça e por tempo limitado, apenas entrando no Free Fire e completando as várias missões e atividades do jogo.

Ainda de acordo com as informações, as recompensas incluem uma skin exclusiva para pet, a Shiba Ryu; a Frigideira temática do evento e a skin da mochila Ryu.

