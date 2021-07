Um vídeo registrou o momento em que uma ciclista passa por cima de um veículo estacionado irregularmente em uma ciclofaixa.

Como revelado pelo site Cooperativa, a paciência da ciclista foi superada após um carro estacionar em uma ciclovia do Centro Histórico da cidade de Querétaro no Chile.

No registro, pode-se verificar que a mulher subiu com sua bike no teto do veículo durante um protesto.

Vídeo registra momento em que ciclista passa por cima de veículo estacionado irregularmente em ciclofaixa

O registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o caso foi registrado recentemente no Chile. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

