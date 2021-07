Você nunca iria imaginar! Aqui está o truque prático para ralar alimentos e evitar desperdícios

Quando você precisa ralar uma cenoura ou qualquer outro tipo de alimento, o que geralmente acontece? Sobre esta pergunta, possivelmente sua resposta seja pedaços espalhados por todos os lados e alguns deles sem possibilidade de reaproveitar, não é mesmo?

No entanto, sabia que existe um truque bastante prático e que te auxilia para evitar desperdícios? Caso tenha ficado curioso, confira a seguir uma recomendação bastante prática e que é compartilhada em um tutorial no canal do YouTube 10QualquerCoisa.

Truque para ralar alimentos

Para aproveitar esta ideia você precisará de:

Papel filme;

Ralador.

Vamos aprender como aplicar a dica para ralar alimentos?

Primeiro, envolva a parte traseira ou o local de saída dos alimentos ralados com papel filme, deixando um pequeno espaço;

Logo após, você pode ralar o seu alimento, vendo assim que todo o conteúdo ficará armazenado no papel filme, evitando que ele se espalhe e/ou desperdice.

