Atenção, sua voz está sendo gravada!

Você já teve a impressão de estar sendo gravado pelo próprio celular? Então saiba que isso realmente pode ter acontecido. Muito se fala sobre a gravação não autorizada de áudios pelo celular e outros dispositivos eletrônicos, e agora temos um motivo a mais para ficarmos atentos.

Conforme noticiado pelo portal Biobio Chile, o Google admitiu ao Comitê de Informação e Tecnologia do Parlamento da Índia que, por vezes, seu assistente digital realiza gravações de áudio por celulares e outros dispositivos com acesso ao Google Assistente. As gravações são captadas mesmo sem o usuário ativar os aparelhos por controle de voz.

Além da captura dos áudios, a gigante da tecnologia também admitiu que, em alguns casos, seus funcionários escutam as gravações realizadas pelos usuários via Google Assistente. Essa escuta tem como objetivo transcrever os comandos de voz dos usuários e ajudar a melhorar o funcionamento dos sistemas ativados desta forma. Para isso, cerca de 0,2% do número total de gravações passam pelas mãos de um especialista.

Apesar de escutar as gravações dos usuários, os representantes do Google reforçaram que as elas não afetam informações confidenciais dos usuários. As escutas envolvem somente conversas gerais.

Como saber se sua voz está sendo gravada

Em sua página de suporte, o Google informa que realiza as gravações somente quando o usuário realiza ativações por comando de voz ou após pressionar o ícone do microfone para iniciar uma busca por voz. Por outro lado, nem todas as gravações são salvas.

Para ter uma gravação salva, você tem que selecionar a opção de “incluir gravações de áudio”, ter acesso a conta Google e interagir com os mecanismos de voz. Também é possível escutar algumas de suas próprias gravações realizadas pelo sistema. Para isso, basta acessar sua conta Google e localizar os áudios na opção “Minhas atividades”.