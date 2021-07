4 penteados rapidinhos para fazer já se você tem o cabelo cacheado curto

Está buscando alternativas de penteados para dar um “up” em seu visual, mas não quer fazer nada mirabolante? Que tal aprender em menos de 4 minutos dicas práticas para inovar no seu dia a dia.

Sobre a pergunta feita anteriormente, caso tenha se interessado, as sugestões desta terça-feira (6) vão te ajudar bastante. E para quem ficou curiosa, as dicas de penteados são compartilhadas em um tutorial super rápido no canal da youtuber Barbara Cruz.

Vai reproduzir as dicas enquanto confere o tutorial?

Se a sua resposta é sim, lembre-se que para isso é importante que conte com alguns itens que auxiliam no processo e finalização das recomendações. Assim sendo, se tiver, separe:

Grampos;

Tiara;

Scrunchie;

Pente (opcional);

Borrifador (opcional).

E então, preparada para mais um tutorial? Confira a seguir o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

