Jogos gratuitos para membros PlayStation Plus de julho: Call of Duty, WWE 2K Battlegrounds e A Plague Tale

Foram revelados recentemente pela Sony os jogos gratuitos do mês de julho para membros PS Plus (PlayStation Plus).

Conforme detalhado, pelo blog oficial, são os títulos: Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds e A Plague Tale: Innocence.

“A programação do PlayStation Plus para julho inclui tiroteios emocionantes, superestrelas do wrestling, terror intenso e ação em artes marciais”, detalhou.

Jogos gratuitos para membros PlayStation Plus de julho

Como revelado, os jogos estarão disponíveis para serem adicionados à biblioteca no console a partir de terça-feira, 6 de julho.

Ainda de acordo com as informações, a ação especial do mês de julho para os membros termina no dia 2 de agosto. Confira:

Reprodução

Texto com informações da Sony

