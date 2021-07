Cheiro de alho nas mãos? Aprenda como resolver este problema com APENAS 1 item

Se você costuma auxiliar ou realizar o preparo das refeições em sua casa, possivelmente deve saber o quão difícil pode ser a tarefa de remover o cheiro de alho ou outros alimentos de sua mão, não é mesmo?

De toda forma, diferente do que muitos pensam, esta é uma situação que pode ser resolvida com um truque simples. Caso tenha ficado curioso, te convidamos a conferir abaixo os detalhes de uma dica rápida que é compartilhada em um tutorial do YouTube no canal 10QualquerCoisa.

Truque para remover cheiro de alho

Para aplicar esta dica você precisará de um dos dois itens abaixo:

Faca de inox;

Panela de inox.

Como aplicar a dica do alho?

Funciona assim:

Esfregue os dedos nas partes laterais da faca, evitando a zona de corte, até eliminar o mau cheiro;

Faço o mesmo com a panela, caso prefira esta opção de item, tomando os devidos cuidados para evitar acidentes.

