3 penteados estilosos com tranças que você precisa fazer já; com tutorial

Você é do tipo que ama penteados bem feitos e que contem com tranças? Se sua resposta para esta pergunta é sim, se prepare e garanta já os itens para acompanhar um tutorial disponível na internet.

E caso esteja curiosa, as sugestões para iniciar bem esta semana são compartilhadas em um vídeo do canal do YouTube Apenas Isabella, que ensina em poucos minutos como dar um up em seu cabelo sem necessariamente precisar fazer algo mais “radical” investindo, por exemplo, na tesoura ou tinta.

Como sempre orientado, se você quiser reproduzir as dicas enquanto assiste ao vídeo, é importante que conte com alguns itens que vão te auxiliar no processo e finalização dos penteados. Visto isso, se tiver, separe:

Pente;

Elástico de cabelo;

Grampo (opcional);

Elástico de silicone (opcional);

Borrifador (opcional).

E então está curiosa e quer aprender na prática como inovar com seus fios? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

