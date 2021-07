Revelar sentimentos é um grande passo na vida das pessoas e, por isso, muitas deles preferem tomar este tipo de iniciativa com cautela.

Confira os signos do zodíaco que demoram em revelar sentimentos:

Gêmeos

O geminiano é um dos signos mais questionadores e realistas do zodíaco, o que faz o mundo dos sentimentos ser desafiador. Por isso, é normal que ele demore a se comprometer em entender o que sente e tirar conclusões que devem se transformar em ações. Ele pode viver suas emoções de forma intensa, mas mesmo assim levará um tempo para conectá-las de verdade com o seu interior.

Virgem

O virginiano pode ter muita ansiedade para revelar o que sente, mas mesmo assim prefere esperar a hora certa e o momento em que ele se sente seguro para se comprometer. Este signo não vê o amor como algo banal e quando o sente rapidamente começa a planejar seu futuro, que pode ser alterado por este sentimento. Seu lado perfeccionista e realista pode falar mais alto na hora de dizer o que tem guardado em seu coração.

Confira mais sobre os signos do zodíaco e descubra aspectos surpreendentes:

Capricórnio

O capricorniano pode ser muito intenso, mas ele não é completamente seguro na hora de lidar com emoções e sentimentos. Por isso, este signo precisa de tempo para se sentir forte e demonstrar o que seu coração realmente deseja. Ele não perderá seu tempo valioso, mas prefere agir com coerência e consciência nos passos que decide dar em sua vida; o amor é algo muito importante para eles.

Aquário

O aquariano é livre para fazer o que bem entende, mas quando se trata de sentimentos, ele por vezes se surpreende com o que guarda dentro do coração e escolhe agir com cautela. Este signo não faz isso para fingir ou provar se o outro é recíproco, ele apenas irá lidar com suas emoções de forma que não saia perdendo sua liberdade e sem ceder a pressões. Quando se entrega, é porque sabe muito bem o que está fazendo.