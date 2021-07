Decifrando o rótulo: saiba como entender a tabela nutricional

Este é um conteúdo patrocinado pelo Carrefour na promoção da ferramenta Nutri Escolha, do aplicativo Meu Carrefour, que ajuda brasileiros a se alimentarem melhor e economizarem com produtos equilibrados e mais baratos. Clique aqui para baixar.

Fique de olho. Saiba como entender a tabela nutricional e as letrinhas que ficam nas embalagens dos produtos

É quase um ritual. Entrar no estabelecimento, colocar os produtos no carrinho, pagar, chegar em casa e guardar as compras. O problema é que deixamos passar um detalhe importante do processo: as informações dos alimentos. Mas quem tem paciência para decifrar a tabela nutricional e as letrinhas miúdas da embalagem? Sem pânico, você não está sozinho. De acordo com pesquisa do Ipec*, somente 11% dos consumidores leem e compreendem as tabelas nutricionais.

Na verdade, é mais simples e fácil do que imaginamos. Além disso, essas informações são fundamentais para sabermos o que estamos consumindo. O Nutri Escolha, nova funcionalidade do APP Meu Carrefour que ajuda a identificar alimentos mais equilibrados e em conta para o seu bolso, é baseado justamente nesses dados que deixamos passar despercebidos. Para te ajudar, veja ao lado algumas informações que são fundamentais no rótulo.

A gente te ensina!

O primeiro passo é identificar na embalagem a tabela que informa quais são os ingredientes que compõem o produto que você vai comprar. Existem aqueles que podem ser consumidos em maior quantidade e outros em quantidade moderada.

Componentes que devem ser consumidos com moderação:

Energia (kcal)

Gordura saturada

Sódio

Açúcar

Componentes que são favoráveis à saúde:

Fibras

Proteínas

Porcentagem (%) de frutas, vegetais, castanhas e óleos

É a partir destas informações que o Nutri Escolha, nova funcionalidade do aplicativo Meu Carrefour, traduz a tabela nutricional em uma pontuação de A a E. Onde A são escolhas mais equilibradas e E escolhas menos equilibradas.

Fonte: Ipec – Pesquisa quantitativa de autopreenchimento aplicada pela internet em painel (CAWI). Período de campo: de 3 a 9 de março de 2021