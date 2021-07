Nutri-Score: conheça sistema que contribui para uma alimentação equilibrada

Este é um conteúdo patrocinado pelo Carrefour na promoção da ferramenta Nutri Escolha, do aplicativo Meu Carrefour, que ajuda brasileiros a se alimentarem melhor e economizarem com produtos equilibrados e mais baratos. Clique aqui para baixar.

Importância global. O sistema Nutri-Score é uma realidade em países de outros continentes. Agora, o Brasil também terá acesso por meio do Nutri Escolha

O Brasil não poderia ficar para trás em um assunto tão importante nos dias de hoje. Utilizar a metodologia Nutri-Score para equilibrar a alimentação dos consumidores já é uma realidade em outros países no mundo, principalmente na Europa.

Nutri-Score é uma metodologia criada pelo Ministério da Saúde da França em 2017. De lá para cá, se espalhou por outros países do continente e na Austrália antes de desembarcar no Brasil.

De forma inovadora, a funcionalidade Nutri Escolha, do aplicativo Meu Carrefour, permite um avanço fundamental na busca de uma alimentação mais equilibrada para os brasileiros a partir da informação. Afinal, todos merecem ter mais opções de escolha no momento de comprar seus alimentos.

Os especialistas recomendam

Não é de hoje que a metodologia Nutri-Score, utilizada pelo Nutri Escolha, é defendida. Em várias publicações desde 2017, integrantes da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) explicam quais os benefícios de usar a classificação de A a E nos produtos no próprio site da associação.

“Na nutrologia batalhamos para que a nutrição deixe de ser de proibições e seja de orientações. Por exemplo, uma barra de cereal é boa ou ruim? Depende da hora, da barra e do consumo. E é isso o que o Nutri-Score propõe. Tem produtos lácteos e biscoitos, por exemplo, em todas as categorias, de acordo com a composição nutricional de cada um como um todo”, avaliou o diretor do Abran, Carlos Alberto Nogueira de Almeida, ainda em 2017, época em que o Nutri-Score foi concebido na França.

É desta forma que o Nutri Escolha pretende fazer com que as pessoas optem pela transição alimentar com produtos cada vez mais equilibrados. Sai a proibição e entra a recomendação. E no final, a escolha consciente continua sendo a do consumidor.

Países da União Europeia que recomendam o uso da metodologia Nutri-Score:

Holanda

Bélgica

Luxemburgo

Alemanha

França

Espanha

Países onde marcas já utilizam a ferramenta Nutri-Score em seus produtos:

Portugal

Suíça

Eslovênia

Austrália

Fonte: Abran