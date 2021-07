Jeff Bezos, da Amazon, convida mulher de 82 anos para ir ao espaço com ele

Dono da Amazon e um dos homens mais ricos do mundo, o multimilionário Jeff Bezos anunciou que Wally Funk, uma mulher de 82 anos que em 1961 fazia parte do programa Mulher no Espaço ‘Mercury 13’, irá ocupar o último assento no lançamento do foguete Blue Origin, em cerca de três semanas.

Funk, que completou treinamento como astronauta mas nunca esteve no espaço, será a pessoa mais velha a fazer a viagem. Seu assento na espaçonave havia sido leiloado por Bezos por mais de R$ 154 milhões, mas não foi divulgado se ela pagou pelo voo ou se foi escolhida pessoalmente pelo dono da Amazon.

O ‘Mercury 13’ foi um programa só de mulheres treinadas pela Nasa para viagens espaciais na década de 60, mas depois abandonado.

Com mais de 19,6 mil horas de voo e centenas e horas como instrutora e pilotos, no entanto, Wally nunca chegou a ir ao espaço.

“Ninguém esperou mais do que ela”, disse Bezos.

Bezos fundou a Blue Origin em 2000 com a ideia de explorar o turismo espacial e esse será o primeiro voo oficial da empresa. Os convidados viajarão na cápsula New Shepard, com capacidade para transportar seis passageiros, assentos reclináveis e amplas janelas para que os viajantes tenham plena visão da terra vista de cima.

O voo deve ter cerca de 10 minutos de duração e proporcionará aos ‘astronautas’ a sensação da gravidade zero por alguns minutos, mas a nave não deve atingir a orbita da Terra, ou seja, os viajantes não terão a vista da Terra a partir do espaço.