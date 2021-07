Alguns signos do zodíaco podem enfrentar energias mais intensas neste fim de semana e será importante ter calma diante dos desafios, principalmente quando se trata de amor.

Confira os signos que devem ter cautela no amor este fim de semana:

Áries

O ariano passa por um momento de algumas tensões internas que podem atrapalhar as boas vibrações na vida amorosa. É melhor esperar para tomar inciativas e decisões que influenciem seu status de relacionamento, evitando impulsos que são motivados por desejos momentâneos. É hora de se conectar com as outras pessoas com cautela.

Touro

Os impulsos podem agir forte sobre os taurinos neste fim de semana. É melhor buscar o equilíbrio e pensar duas vezes antes de tomar atitudes drásticas ou arriscadas, principalmente para quem já é comprometido. Lembre-se que a chance de se apaixonar é grande e isso nem sempre é uma boa notícia. Reavalie suas companhias.

Confira mais sobre os signos do zodíaco e descubra aspectos surpreendentes:

Gêmeos

O geminiano precisa ter atenção com os impulsos que geram conflitos, principalmente quando se trata de palavras. A tensão irá atrapalhar especialmente quem agir na defensiva ou se ver guiado por mágoas. Será muito construtivo enxergar as negativas que a vida pode reservar com reflexão. A possibilidade de se apaixonar aumenta.

Libra

Sua interpretação de sinais pode não ser das melhores este fim de semana, o que faz muito importante refletir com mais calma sobre seus sentimentos e os das outras pessoas. A confiança é uma grande amiga, mas ela não deve impedi-lo de esperar o momento certo de agir e se preparar. Fortaleça sua autoestima e tenha calma.