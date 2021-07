Com Hadouken e muito mais, colaboração entre Free Fire e Street Fighter V começa hoje

Já está disponível o novo evento especial do game Free Fire com Street Fighter V. Chamado de “Free Fighter”, a colaboração global celebra a chegada de skins especiais de Chun-Li e Ryu, além do famoso Hadouken, movimento característico de Ryu.

Como revelado pela Garena, por meio de comunicado, as novidades são acompanhadas de conteúdos exclusivos, incluindo uma interface especial, itens temáticos e muito mais.

Aprenda o Hadouken em Free Fire

Em forma de emote, Ryu traz ao Free Fire seu famoso movimento especial Hadouken. O golpe, que é um dos mais conhecidos da cultura pop, está disponível para ser usado nas partidas.

Batalhe com estilo da coleção Street Fighter V

O evento conta com uma variedade de novidades relacionadas a Street Fighter V, incluindo a roupa icônica de Chun-Li – com seu traje azul e pulseiras com pontas, bem como uma parede de gel inspirada na lutadora, ambos disponíveis a partir de hoje.

Como revelado pela Garena, além do traje temático de Chun-Li, em breve também estará disponível a roupa inspirada em Ryu.

O evento crossover “Free Fighter” também conta com uma série de itens exclusivos, incluindo a granada Hadouken e a skin da arma AWM, e mais.

Street Fighter V assume o controle

Ainda de acordo com as informações, a partir de hoje, os jogadores terão acesso ao evento “Free Fighter” direto pelo lobby.

Os fãs de Street Fighter reconhecerão imediatamente o fundo da Base da Força Aérea, que é um dos estágios clássicos da série. Confira:

Com informações da Garena

LEIA TAMBÉM: